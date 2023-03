Elden Ring: Shadow of the Erdtree non uscirà prima di settembre e Armored Core 6, per un noto leaker

Shadow of the Erdtree, l'espansione di Elden Ring annunciata ieri da FromSoftware, potrebbe non uscire prima di Armored Core 6: Fires of Rubicon, il cui periodo di lancio sarebbe fissato tra settembre e ottobre 2023.

Questo perlomeno è quanto afferma eXtas1s, il leaker spagnolo che in passato ha svelato in anticipo il prossimo gioco di Hideo Kojima, la data di uscita di Redfall e il lancio di Souls Hackers su PC e Xbox Game Pass. Parliamo insomma di una fonte da tenere in considerazione, per quanto si tratta in ogni caso di dettagli non ufficiali.

Le fonti della gola profonda affermano che il periodo di uscita provvisorio di Armored Core 6: Fires of Rubicon è fissato tra settembre e ottobre, con buone probabilità che quello definitivo sarà fine settembre 2023, salvo imprevisti.

eXtas1s ha aggiunto anche che FromSoftware vuole che Armored Core 6 arrivi nei negozi prima di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, con l'espansione dunque che potrebbe arrivare a fine anno, se non addirittura a inizio 2024.

Shadow of the Erdtree è la prima grande espansione di Elden Ring ed è stata annunciata ieri da FromSoftware a circa un anno dal debutto del gioco. Per il momento lo studio giapponese non ha indicato una data di uscita precisa e, in generale, dei contenuti del DLC. Sulle nostre pagine trovate uno speciale in cui analizziamo tutte le informazioni note sull'espansione di Elden Ring.