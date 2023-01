Redfall: il prezzo del gioco e dell'upgrade alla Deluxe Edition è stato svelato da un noto leaker

Xbox Games Studios ha in lavorazione molti giochi per PC e Xbox. I fan sono in attesa di scoprire ad esempio quando potranno mettere le mani su Redfall, il nuovo gioco di Arkane Games (Prey, Dishonored). Purtroppo la data non è ancora stata svelata, ma tramite il noto leaker billbil-kun abbiamo modo di scoprire il prezzo del gioco in Europa in versione Xbox Series X|S: 79.99€. Inoltre, è stato indicato anche il prezzo dell'upgrade alla versione Deluxe Edition: 29.99€.

Ripetiamo che si tratta solo di un leak, non di un'informazione ufficiale, ma billbil-kun è un leaker noto e affidabile che condivide regolarmente in anticipo annunci come quelli di PS Plus o dell'Epic Games Store.

I prezzi, inoltre, sono in linea con le aspettative nei confronti del gioco. Redfall è chiaramente un AAA ad alto budget e oggigiorno i videogame di questo calibro su attuale generazione costano 79.99€. La parte più interessante è quindi il prezzo dell'upgrade alla versione Deluxe: 29.99€ non è una cifra da poco e porta l'intero pacchetto a un prezzo di 110€.

Per il momento non sappiamo quali siano esattamente i contenuti della Deluxe Edition di Redfall, ma supponiamo che includa svariati contenuti aggiuntivi, tra estetici e più ludici.

Redfall è uno sparatutto in prima persona, che potrà essere giocato in single player e in cooperativa. Nei panni di un gruppo di cacciatori di vampiri, dovremo eliminare una serie di creature della notte con varie armi e capacità uniche.

In precedenza abbiamo anche scoperto la possibile data di uscita tramite leak.