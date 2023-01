Phasmophobia: i prossimi aggiornamenti cancelleranno i progressi dei giocatori

Phasmophobia si prepara a grandi cambiamenti che richiederanno purtroppo un sacrificio ai giocatori: la progressione sarà completamente cancellata e tutti dovranno ripartire da zero, in quanto sarà introdotto un nuovo sistema di level up.

Kinetic Games ha svelato i dettagli degli aggiornamenti in arrivo con la versione 8.1 e seguenti, precisando però che tutte le informazioni rimangono legate ad update in corso d'opera. Esiste quindi la possibilità che certe novità vengano cambiate, rimosse o ritardate. Il primo grande aggiornamento di Phasmophobia, in ogni caso, sarà il numero 9.0 e arriverà poco dopo l'8.1.

Come detto, tra le novità vi è il cambiamento del sistema di progressione, che includerà un nuovo modo di salire di livello e nuovi sistemi di gioco, come il prestigio. Equipaggiamenti e potenziamenti saranno sbloccati in un certo ordine ed è quindi obbligatorio ripartire da capo, in quanto non è possibile spostare i progressi della versione attuale nel nuovo sistema di Phasmophobia.

Ovviamente per molti giocatori potrebbe essere un grande shock perdere tutto l'avanzamento ottenuto nell'arco di decine e decine di ore di gioco, quindi gli sviluppatori vogliono indorare la pillola fornendo una medaglia, di diverso colore e materiale a seconda dei progressi in Phasmophobia ottenuti prima dell'aggiornamento.

La versione 8.1 di Phasmophobia introdurrà alcuni cambiamenti al moltiplicatore delle ricompense per fare in modo che le partite personalizzate diano ricompense più simili alla difficoltà preimpostate, così da rendere il tutto più "corretto". Ci sarà anche un nuovo livello di difficoltà, noto come "Insanity": ci sarà pochissimo tempo per prepararsi e quasi nessun luogo nel quale nascondersi, inoltre i fantasmi nasconderanno due tipi di prova. Il moltiplicatore sarà però 6x.

Sono poi in arrivo anche delle sfide a rotazione con modalità personalizzate uniche realizzate dal team di Phasmophobia. Completare più sfide in specifiche mappe permetterà di ottenere grosse ricompense. L'equipaggiamento inoltre è fornito gratuitamente quindi non ci sono rischi. Infine, Phasmophobia introdurrà anche un aggiornamento per il negozio, per rendere più rapide varie funzioni.