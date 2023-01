Disney+, febbraio 2023: Black Panther Wakanda Forever e gli altri film e serie in arrivo

Disney+ si prepara a nuovi arrivi anche per il mese di febbraio 2023, con Black Panther: Wakanda Forever a rappresentare sicuramente la maggiore introduzione di un mese che vedrà comunque anche altre aggiunte in termini di film e serie TV per gli abbonati.

L'aggiunta di maggior rilievo è dunque Black Panther: Wakanda Forever, che sarà disponibile nel catalogo a partire dall'1 febbraio 2023, come era stato annunciato anche in precedenza. Il film fa parte del Marvel Cinematic Universe e vede la Regina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e le Dora Milaje (tra cui Florence Kasumba) lottare per proteggere la loro nazione dalle invadenti potenze mondiali dopo la morte di Re T'Challa.

Sul fronte serie TV, si segnala l'arrivo dei seguenti titoli:

La Famiglia Proud: Più forte e orgogliosa: Stagione 2 - 1 febbraio

The Great North: Stagione 3 - 1 febbraio

Fleishman a pezzi: Stagione 1 - 22 febbraio

Per il resto, si segnala lo speciale J-Hope in the Box, incentrato sull'omonimo membro della band BTS e previsto per il 17 febbraio, mentre sono in arrivo anche una serie di contenuti ispirati a San Valentino, nella fattispecie i seguenti film e serie TV: