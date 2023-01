Haven Park: questo rilassante e piacevole gioco è ora disponibile gratuitamente tramite GOG

Tramite GOG è ora possibile reclamare una copia gratuita di Haven Park, una piccola ma piacevole avventura indie accolta molto positivamente dai giocatori, come testimoniano le recensioni di Steam. Il gioco è stato originariamente pubblicato nell'agosto 2021.

Come sempre, per reclamare la vostro copia gratuita di Haven Park dovete solo raggiungere l'homepage di GOG e scorrere verso il basso. Al momento della scrittura mancano circa 49 ore alla fine della promozione, ovvero rimarrà disponibile fino a lunedì. Conviene però non attendere e ottenere subito il gioco prima di perdere l'occasione.

La descrizione ufficiale del gioco recita: "Vesti i panni del piccolo Flint, che sta facendo del suo meglio per dare nuovo slancio al parco di sua nonna e renderlo il posto perfetto per i campeggiatori. Impara a conoscere i desideri dei campeggiatori e costruisci tutto ciò che desiderano: così attrarrai altri strambi personaggi, con i loro dialoghi e missioni strampalati. Impara a conoscere i campeggiatori e scopri di più sulle antiche storie della foresta. Qualcuno ha forse parlato di un tesoro nascosto? Haven Park è il posto in cui rilassarsi, divertirsi e creare un'atmosfera unica!"

Vediamo ora i requisiti di sistema:

Sistema operativo: Windows 7

Processore: Intel or AMD Dual Core @2Ghz o superiore

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: Intel Graphics 4400 o superiore

DirectX: Versione 11

Memoria: 300 MB di spazio disponibile

Haven Park include anche i testi in italiano. Potete leggere la nostra recensione, nella quale vi abbiamo spiegato che "Haven Park è un titolo simpatico, rilassante e soprattutto pensato per i più piccoli. Assieme a loro potrebbero apprezzarlo anche gli amanti di produzioni simili, come il già citato Animal Crossing: New Horizons. Si tratta, semplificando al massimo, di un gestionale a base di animaletti, in cui ci si prende cura delle aree di campeggio all'interno di un'isola rigogliosa."