Haven Park, la recensione del tenero gestionale che si ispira ad Animal Crossing

Si incontrano due eredità ben distinte: quella dei gestionali in sé (benché senza troppe pretese); e quella degli animaletti che vivono a contatto con la natura, già vista recentemente in Animal Crossing: New Horizons e soprattutto nell'assai simile A Short Hike. L'idea insomma è buona, così come le intenzioni di uno dei pochi sviluppatori che ha lavorato a Haven Park, Fabien Weibel. Facciamo il punto della situazione.

La vita di tutti i giorni è già sufficientemente stressante: ecco perché di tanto in tanto saltano fuori dei titoli molti interessanti che insistono, invece, sulla filosofia del prendersela comoda. La recensione di Haven Park ne è solo l'ennesima dimostrazione, una di quelle che vale la pena tenere ben presenti: si tratta infatti di un indie ora disponibile su Nintendo Switch e su PC in cui si vestono i panni di un pulcino intento a gestire le aree da campeggio di un'isola praticamente disabitata.

Trama: un debole filo conduttore

Haven Park e la sua isola

Non è certo la trama a costituire l'asse portante di Haven Park, dal momento che le premesse narrative sono minime; pure, è bene che vi siano, soprattutto all'interno di un gestionale che punta poi su ben altri elementi. L'isola di gioco, che ne costituisce anche l'unico ambiente esplorabile, è davvero bella e rigogliosa: ciononostante l'antico custode non è più in grado di tenerla d'occhio in ogni suo anfratto, perché l'età avanza per tutti. Il compito viene così ceduto a Flint, che si ritrova all'improvviso con un gravoso impegno; o almeno in questo modo viene percepito dal protagonista.

Che poi, a dirla tutta, Flint non è un giovane custode come potreste immaginarvelo: si tratta di un pulcino costretto a ricevere l'eredità della nonna, che immaginiamo essere in qualche modo la "proprietaria" delle aree di campeggio dell'isola. Da questo momento in poi è proprio alle suddette aree che bisognerà badare, cercando di riportare l'isola ai fasti di un tempo, valorizzandola in modo tale che sempre più visitatori (rispettando l'ambiente circostante) siano invogliati a venire a visitarla. L'obiettivo finale è dunque quello di ottenere una vera e propria meta turistica d'eccellenza.