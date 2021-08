Xbox Store: nuovi sconti Deals with Gold con Assassin's Creed, Scarlet Nexus e altro

Xbox Store, come ogni martedì, ha fatto partire altri sconti settimanali con la classica iniziativa dei Deals with Gold, che in questo caso propongono numerosi giochi tra i quali anche Assassin's Creed, Scarlet Nexus e altri, agganciandosi a varie iniziative legate a publisher e altro.

Trovate l'elenco completo degli sconti a questo indirizzo sul blog di Major Nelson, mentre ci limitiamo qui a segnalare qualcosa. Tra i giochi in promozione questa settimana troviamo vari capitoli della serie Assassin's Creed, come Assassin's Creed Odyssey a 17,49 euro (in edizione standard), Assassin's Creed Origins a 13,99 euro e Assassin's Creed Valhalla: Deluxe Edition a 49,49 euro invece di 89,99.

Inoltre, DiRT 5 si trova ora a 20,99 euro su Xbox Store per questa settimana, oltre ad essere presente su Xbox Game Pass Ultimate all'interno della nuova mandata di EA Play dedicata a Codemasters, e si registrano diversi sconti anche sulla serie Fallout come Fallout 76 a 13,19 euro.

Ubisoft è il publisher più presente in questa mandata di saldi su Xbox Store, dunque potete trovare numerosi titoli dell'etichetta francese a prezzi interessanti, tra i quali segnaliamo qui Far Cry 5 a 10,49 euro. Scarlet Nexus è uno degli highlight scelti da Microsoft per questa mandata dei Deals with Gold, con il nuovo action RPG nipponico di Bandai Namco disponibile a 41,99 euro.

Infine, ricordiamo che Forza Motorsport 7 verrà rimosso dagli store il 15 settembre 2021 e si trova attualmente in forte sconto, acquistabile in versione standard per 9,99 euro, ma con prezzi favorevoli anche sulle diverse edizioni alternative contenenti vari pacchetti. Il gioco sarà comunque utilizzabile, se acquistato, anche dopo la sua rimozione dagli store digitali.