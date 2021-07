Forza Motorsport 7 non sarà più acquistabile da settembre, ma chi lo ha potrà giocarci ancora

Turn10 ha annunciato che il 15 settembre Forza Motorsport 7 raggiungerà lo stato "Fine della vita". Questo vuol dire che il gioco e i suoi DLC non saranno più acquistabili. Chi lo possiede, però, stia tranquillo, potrà giocarci ancora, anche online.

Lo sviluppatore in seno a Microsoft ha comunicato questa strana decisione: a partire da metà settembre non darà più la possibilità di comprare Forza Motorport 7 o i suoi DLC. Questo nonostante il settimo capitolo sia a tutti gli effetti l'ultimo gioco della serie principale.

Inoltre questa decisione influenzerà solo i nuovi giocatori. Coloro che hanno comprato il gioco potranno continuare a scaricarlo e ad usarlo, anche in multiplayer e online. Coloro che hanno comprato dei DLC del gioco, ma non possiedono il gioco stesso (perché scaricato attraverso Xbox Game Pass) otterranno un token per scaricare il gioco completo e poter continuare a giocare come se nulla fosse.

Anzi, da qui al 15 settembre il gioco sarà in sconto, solo che per qualche motivo dopo il 15 settembre non sarà più possibile trovarlo nello store di Microsoft e acquistarlo. Dopo di che ci sarà "solo" la serie Horizon a tenere alto il vessillo. Avete visto i video degli 11 biomi di Forza Horizon 5?