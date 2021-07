Forza Horizon 5: video e immagini svelano gli 11 biomi, e sono bellissimi

Playground Games è al lavoro su Forza Horizon 5 per PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Ora, il team di sviluppo ha condiviso un nuovo video - precisamente l'episodio 4 di Let's Go - dedicato al gioco di guida. In questo filmato e tramite le immagini che trovate poco sotto possiamo vedere gli 11 biomi di Forza Horizon 5: in poche parole, sono bellissimi.

Nel filmato possiamo ascoltare le parole di Mike Brown - creative director - e Conar Cross - associate art director -. I due ci mostrano l'ambientazione di Forza Horizon 5 e il nuovo percorso Emerald Circuit. Il gioco, già ora, sembra bellissimo da vedere: mancano inoltre ancora alcuni mesi all'uscita, fissata per novembre, quindi è possibile che migliori ancora.

Possiamo inoltre vedere per la prima volta la palude, uno degli 11 biomi di Forza Horizon 5. Dovremo affrontare aree piene di acqua e fango, con scenari stupendi sullo sfondo. Tra gli altri biomi ci saranno coste tropicali, campi coltivati, giungle, deserti, zone rocciose, la città di Guanajuato e un vulcano innevato.

"Sapevamo fin dall'inizio che volevamo che questo fosse il più grande Forza Horizon finora", ha detto Brown su Xbox Wire (da notare che la mappa di Forza Horizon 5 è 1,5 volte più grande di quella di Forza Horizon 4). "Tuttavia, volendo che fosse la più grande, abbiamo capito che avevamo anche bisogno di offrire il massimo della diversità e del contrasto. Il Messico è quasi come l'intero mondo in un solo paese: cime innevate, giungle tropicali, canyon epici, spiagge bellissime, architettura antica e città moderne. Quando si aggiunge l'incredibile cultura del Messico - la musica, l'arte, la storia, la gente - non c'è location più eccitante per l'Horizon Festival".

Inoltre, ecco un nuovo gameplay in video su audio e personalizzazioni di Forza Horizon 5.