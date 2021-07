EA: "videogiocatore" non vuol dire nulla, i giochi sono ormai troppo popolari

Il videogioco, come medium, è diventato così comune e diffuso che non ha più senso chiamare qualcuno "videogiocatore", secondo Elle McCarthy, vicepresidente di Electronic Arts. McCarthy è il VP of brand di EA e la sua attuale missione è quella di reinventare e rinvigorire EA dal punto di vista del branding.

Parlando con AdWeek, McCarthy ha detto che il videogioco "non è più un mezzo o un'industria, è semplicemente 'interattivo'. Ora si può interagire con quasi tutto attraverso il gioco - da un'area di interesse come l'interior design a un movimento come Black Lives Matter o l'esplorazione della propria identità sessuale".

"Spesso mi viene chiesto come i marchi possano collaborare con i videogiochi o parlare con i giocatori - ma in realtà non esistono affatto i giocatori e capire questo sarà fondamentale", ha detto. "Sapevate che solo il 14% dei giocatori si auto-identifica come giocatore e che la percentuale scende al 6% per le donne?".

EA rinnega la parola "videogiocatore"

Con tutto questo in mente, McCarthy ha detto che il termine "videogiocatore" è inutile. "Non ci sono regole di best practice per come impegnarsi con queste comunità di nicchia, sfaccettate e appassionate. Cercare di puntare ai giocatori è come dire che stai puntando alle persone a cui piace la musica o alle persone che respirano l'aria", ha aggiunto.

McCarthy è entrata in EA nel febbraio 2020. Come detto, il suo attuale compito principale è quello di aiutare a dare nuova vita a EA, che ha ormai quasi 40 anni. "Quando un'azienda non ha curato il suo marchio per così tanto tempo, richiede un'enorme quantità di pensiero e lavori innovativi per farlo rivivere", ha detto. "La premessa di Electronic Arts è che il gioco risveglia il cervello ed è il mezzo di intrattenimento più connettivo sulla Terra. La nostra azienda è cresciuta attraverso un'incredibile innovazione, riportando questo scopo al centro dell'azienda. Questa è l'innovazione del marchio in azione".

Uno degli attuali compiti e responsabilità specifiche di McCarthy alla EA è quello di elaborare una "strategia di scopo del marchio" per aiutare a "diffondere la positività attraverso i nostri prodotti e restituire attraverso l'impatto sociale".

