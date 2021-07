Respawn Entertainment sta sviluppando un action adventure single player

Non sappiamo ancora a cosa stia lavorando Respawn Entertainment oltre ai titoli noti, ma potrebbe trattarsi di un adventure single player, visto che questa definizione viene utilizzata precisamente in un tweet di Mohammad Alavi, creative director del team EA.

In precedenza, era emerso che solo 1-2 persone stanno lavorando a Titanfall, mentre tutta Respawn è su Apex Legends, ma a quanto pare ci sono anche altre cose in ballo all'interno del team. Il mese scorso, alcuni annunci lavorativi avevano fatto pensare alla possibilità di un multiplayer con elementi GaaS, visto che si parlava di una piattaforma destinata a perdurare nel tempo, ma questi nuovi annunci parlano di qualcosa di profondamente diverso.

Secondo quanto riferito chiaramente da Alavi, Respawn Entertainment sta lavorando a "un'avventura single player completamente nuova", all'interno di un team più piccolo all'interno dello studio di EA. Il fatto che si parli di un gioco "brand new", letteralmente, può far pensare a una nuova proprietà intellettuale, o comunque a un gioco che potrebbe non essere un seguito diretto di qualche serie già nota, ma l'espressione può essere usata genericamente per qualsiasi nuovo titolo, dunque non è chiaro a cosa si riferisca.



In ogni caso, tra le posizioni aperte e in cerca di nuove assunzioni ci sono Lead Technical Game Designer, Senior Technical Game Designer, Senior Combat Designer e Senior Level Designer, cosa che fa pensare a un action adventure single player con combattimenti, categoria che abbraccia un'ampia serie di esperienze videoludiche diverse e potrebbe sposarsi con Star Wars Jedi: Fallen Order 2, anche se questo progetto è probabilmente qualcos'altro ancora. Terremo d'occhio la questione, in attesa di scoprire di cosa si tratti.