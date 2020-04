Star Wars Jedi: Fallen Order 2 per PS5 e Xbox Series X in sviluppo presso Respawn?

Star Wars Jedi: Fallen Order 2 potrebbe essere già in sviluppo presso Respawn Entertainment e a questo punto l'uscita su PS5 e Xbox Series X sarebbe certa, nel caso in cui il progetto venisse confermato in via ufficiale, viste le tempistiche.

L'idea viene confermata da un'offerta di lavoro pubblicata su LinkedIn da Respawn, che a quanto pare sta cercando un Narrative Game Designer da impiegare nel team che si sta occupando di un progetto legati a Star Wars. Che questo possa essere Star Wars Jedi: Fallen Order 2 è altamente probabile, considerando quanto raggiunto dal primo capitolo.

Nonostante si tratti di un genere che è considerato ormai poco conveniente dal punto di vista del rapporto tra investimenti e ricavi, come l'action in terza persona di tipo esclusivamente single player, Star Wars Jedi: Fallen Order ha infatti ottenuto ottimi risultati sia dal punto di vista dell'accoglienza di critica e pubblico, sia per quanto riguarda le vendite, operazione non proprio semplice considerando anche le grandi prospettive di EA per un gioco incentrato su Star Wars.

L'annuncio di lavoro parla peraltro di action game in terza persona e "sistemi di gameplay centrati sulla narrazione", a quanto pare, tutte caratteristiche che sembrano calzare perfettamente nell'idea di uno Star Wars Jedi: Fallen Order 2.

D'altra parte, non è la prima volta che il gioco compare tra le voci di corridoio: già a febbraio erano comparsi alcuni indizi da Respawn Entertainment sul gioco in questione, di cui è già stato confermato il fatto che ha venduto molto per essere un gioco single player.