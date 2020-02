Star Wars Jedi: Fallen Order 2 su PS5 e Xbox Series X, altri indizi da Respawn Entertainment

Star Wars Jedi: Fallen Order 2 sembra andare verso la conferma, considerando l'alta probabilità che un nuovo capitolo esista e sia già in sviluppo ulteriormente corroborata da alcuni indizi emersi da parte di Respawn Entertainment, che sembrano puntare al gioco su PS5 e Xbox Series X, tra le altre piattaforme.



A dire il vero si tratta di indizi piuttosto contorti, come spesso capita quando si tratta di annunci di lavoro come in questo caso, ma si vanno ad unire a voci di corridoio già emerse in passato sul fatto che il seguito di Star Wars Jedi: Fallen Order sia già in sviluppo da subito dopo la conclusione del primo capitolo.



Respawn Entertainment ha infatti pubblicato due annunci di lavoro riguardanti un Sound Designer e un Senior Sound Designer da impiegare su un progetto attualmente in sviluppo presso lo Star Wars Team. Il riferimento a Star Wars Jedi: Fallen Order 2 è chiaramente molto vago, ma visto che gli annunci sono stati pubblicati solo pochi giorni fa è chiaro che si tratti di un progetto nuovo.



Sappiamo, anche in base alle voci riportate dall'affidabile Jason Schreier di Kotaku, che EA sta attualmente lavorando almeno a due progetti basati su Star Wars, di cui uno minore affidato a EA Motive e uno di calibro maggiore a quanto pare in sviluppo già presso Respawn Entertainment. Considerando il successo ottenuto dal primo Star Wars Jedi: Fallen Order, il fatto che i lavori in corso siano su un seguito di questo appare come ipotesi particolarmente logica, dunque possiamo pensare che gli annunci siano riferiti a questo.



Altra deduzione facile è il fatto che Star Wars Jedi: Fallen Order 2 sia previsto per PS5 e Xbox Series X, visto che la sua uscita potrebbe avvenire a questo punto nel 2021 inoltrato o più probabilmente nel 2022, momento in cui la next gen sarà praticamente la norma.