PS5 e Xbox Series X: facile raggiungere i 60 fps secondo il team di Shadow Warrior 2, al lavoro su next gen

PS5 e Xbox Series X a quanto pare sono particolarmente attese dal team Flying Wild Hog, responsabili di Shadow Warrior 2 e Hard Reset, in quanto renderanno le cose molto più semplici a chi cerca i 60 frame al secondo, cosa che probabilmente verrà raggiunta dal nuovo progetto del team che uscirà anche su next gen.



"Per quanto ci riguarda, facendo giochi action, siamo super felici perché ci consentiranno di raggiungere i 60 frame al secondo molto più facilmente", ha affermato Michał Szustak, il CEO del team, in un'intervista a WCCFtech. "Sono un giocatore old school e i 60 frame al secondo sono importanti per me. Dunque sì, sono molto esaltato da queste caratteristiche. Per quanto riguarda lo sviluppo dei giochi, penso che la nuova generazione sia molto più accessibile".



Sembra peraltro che Flying Wild Hog stia lavorando a un progetto destinato a uscire anche su PS5 e Xbox Series X oltre che sulle piattaforma attuali come cross-gen, ma non sappiamo al momento se sia collegato a Shadow Warrior o se si tratti di qualcosa di completamente nuovo.



"Per quanto siamo super eccitati per la nuova generazione, posso promettere che non ci dimenticheremo degli utenti sulle console attuali e vogliamo pubblicare i nostri giochi per la maggiore quantità possibile di giocatori. Dunque posso promettere che tutti potranno accedervi". Dunque è chiaro che il nuovo gioco di Flying Wild Hog sia un cross-gen, anche se probabilmente le versioni PS5 e Xbox Series X avranno una resa molto superiore rispetto alle console precedenti.