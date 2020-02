Afterparty su Nintendo Switch ha una data di uscita e un nuovo trailer

Afterparty è in arrivo su Nintendo Switch, con uscita prevista per la settimana prossima e precisamente per il 6 marzo 2020, come riferisce anche il trailer di presentazione per la versione su console Nintendo riportato qui sopra.



Afterparty è la nuova produzione di Night School Studio, team che si è fatto subito conoscere al debutto con l'ottimo Oxenfree e ha bissato il successo con questa nuova avventura narrativa tutta incentrata sui dialoghi e le scelte.



La storia, anche in questo caso ben costruita e sviluppata, racconta di una coppia di giovani amici che si ritrovano improvvisamente morti e spediti all'inferno, luogo che si rivela sotto molti aspetti molto simile alla vita reale - con le sue assurde storture e i suoi momenti di fuga - ma anche alquanto dantesco per molti altri elementi.



I due protagonisti apprendono che c'è un modo per fuggire dall'inferno e tornare in vita: sfidare Satana in persona a una gara di bevute e vincere, ma per fare questo devono affrontare una serie di altre sfide con altri demoni e soprattutto fronteggiare quelli interiori, dovendo fare i conti con le proprie paure, le proprie storture personali e anche il rapporto che li lega da tempo.



Quello che colpisce di Afterparty è soprattutto la qualità della scrittura, nella composizione dei dialoghi sempre molto brillanti e ironici, in grado di tratteggiare un'avventura davvero molto particolare. Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di Afterparty pubblicata tempo fa sulla versione PC.