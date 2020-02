Super Smash Bros Ultimate, Sora di Kingdom Hearts è ora il personaggio più desiderato dai fan in Giappone

Super Smash Bros Ultimate ha un roster di personaggi in continua evoluzione, e considerando anche le varie collaborazioni di cui è oggetto è facile che i fan sognino l'introduzione di combattenti che magari risultano anche piuttosto difficili da accostare al gioco, come Sora di Kingdom Hearts che ora risulta essere il più desiderato dagli utenti in Giappone.



La questione è stata probabilmente alimentata dalla notizia, emersa qualche giorno fa, del fatto che Nintendo voleva Sora effettivamente all'interno del gioco, ma che l'accordo sarebbe stato rifiutato da Disney. Questo è quanto riferito da Imran Khan nel podcast di Kinda Funny, ma ovviamente non può essere presa come notizia ufficiale.



Chi l'ha presa molto seriamente invece sono i fan nipponici di Super Smash Bros Ultimate, che ora sembrano proprio volere Sora all'interno del roster del gioco. In base a un sondaggio diffuso da Inside Games in Giappone e coinvolgente oltre 3000 giocatori, il personaggio più votato risulta essere proprio il protagonista di Kingdom Hearts 3 e capitoli precedenti, seguito da Dante di Devil May Cry e l'Hunter di Monster Hunter.

Sora (Kingdom Hearts) - 290 voti Dante (Devil May Cry) - 91 voti Hunter (Monster Hunter) - 80 voti Rex (Xenoblade Chronicles 2) - 74 voti 2B (Nior Automata) - 70 voti Crash Bandicoot (Crash) - 65 voti Waddle Dee / Bandana Waddle Dee (Kirby) - 64 voti Sephiros (Final Fantasy VII) - 59 voti Aruru (Puyo Puyo series) - 56 voti Steve (Minecraft) - 55 voti Saber (Fate series) - 53 voti Kirito (Sword Art Online) - 50 voti Hakurei Reimu (Touhou Project) - 42 voti Goku (Dragon Ball) - 32 voti Geno (Super Mario RPG) - 26 voti