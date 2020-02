Super Smash Bros. Ultimate, il trailer di lancio del Fighters Pass

Nintendo ha pubblicato il trailer di lancio del Fighters Pass di Super Smash Bros. Ultimate, che ci rammenta contestualmente quali sono finora i personaggi scaricabili del gioco. Come ricordato sul sito ufficiale, per 24,99€ il Fighters Pass dà accesso a cinque Set sfidanti: cinque personaggi, cinque scenari e i relativi brani musicali. Ogni Set sfidante include un personaggio, uno scenario e svariati brani musicali. I personaggi possono essere acquistati anche singolarmente per 5,99€.



I personaggi scaricabili inclusi nel Fighters Pass di Super Smash Bros. Ultimate sono: Pianta Piranha dalla serie Super Mario; Joker da Persona 5; l'Eroe di Dragon Quest, ossia quattro protagonisti della saga, incluso quello di Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Edizione definitiva; Banjo & Kazooie dall'omonimo gioco di Rare, Terry Bogard dalla saga Fatal Fury e The King of Fighters; Byleth da Fire Emblem: Three Houses.



In arrivo anche un secondo Fighter Pass per Super Smash Bros. Ultimate, che conterrà altri sei personaggi. Ma ne riparleremo a tempo debito, quando cioè saranno svelati i combattenti inclusi.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Super Smash Bros. Ultimate è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch.