Super Smash Bros. Ultimate vedrà l'uscita del Fighters Pass Volume 2: annunciato ufficialmente da Nintendo e già disponibile per il preorder.



Il nuovo pass includerà sei personaggi extra che entreranno a far parte del già ricco roster di Super Smash Bros. Ultimate, roster a cui proprio nelle ultime ore si è aggiunto Byleth di Fire Emblem.



Non è tutto: acquistando il Fighters Pass Volume 2 gli utenti riceveranno gratuitamente il costume The Ancient Soldier per lo Spadaccino Mii.