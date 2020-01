League of Legends, Sneaky lascia i Cloud9 per streamare su Twitch a tempo pieno

Zachary "Sneaky" Scuderi storico ADC dei Cloud9, ha deciso di abbandonare dopo 7 anni la sua squadra di League of Legends, per tentare a tempo pieno la via dello streamer professionista su Twitch.



Zachary "Sneaky" Scuderi è una delle personalità più prominenti della scena competitiva di League of Legends tanto per le sue prestazioni come ADC dei Cloud9 che per la sua attività da cosplay crossgender. Dopo 7 anni di professionismo Sneaky ha deciso di prendersi una pausa e perseguire la carriera da streamer indipendente su Twitch dove potrà "mostrare la mia abilità, connettermi con gli spettatori e divertirmi ad essere me stesso."