Ni No Kuni, su Netflix è disponibile il film d'animazione

Da oggi è disponibile su Netflix Ni No Kuni, il film d'animazione ispirato ai giochi di ruolo di Bandai Namco. Il film è diretto da Yoshiyuki Momose di Studio Ghibli, celeberrimo studio di animazione giapponese famoso per La città incantata, Porco Rosso e La Principessa Mononoke.



La pellicola riprende lo stile ed è ambientata nel medesimo universo del videogioco, ma non parla dei medesimi personaggi visti in Ni no Kuni: La Minaccia della Strega Cinerea e Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno



Ecco la sinossi: "Due giovani come tanti cercano con la magia di salvare la vita a una loro amica e alla sua controparte di un altro mondo. A complicare il tutto arriva, però, l'amore."



Lo guarderete?