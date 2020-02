Gran Turismo ha stabilito lo standard per le altre simulazioni di guida, per Kazunori Yamauchi

Secondo il suo creatore, Gran Turismo ha stabilito lo standard utilizzato poi dalle altre simulazioni di guida, un qualcosa che semplicemente sarebbe dovuto emergere nel panorama videoludico, in base a quanto riferito dal capo di Polyphony Digital, Kazunori Yamauchi, nel corso di una recente intervista pubblicata da Motorsport.com.



Arrivando da Kazunori Yamauchi stesso, l'affermazione ovviamente non è proprio imparziale ma c'è sicuramente del vero se si pensa alla prima uscita di Gran Turismo, risalente al 1997 e allo stato dei racing game all'epoca, per cui il gioco Sony ha effettivamente stabilito un nuovo standard, con la serie giunta fino ai giorni nostri attraverso Gran Turismo Sport.



C'è da dire che Yamauchi sembra trascurare nel discorso il panorama delle simulazioni di guida che era già piuttosto ricco all'epoca soprattutto su PC, ma se si parla di console e di prodotti indirizzati al pubblico più ampio ha indubbiamente ragione quando parla di nuovo standard introdotto con Gran Turismo. "All'epoca, nel 1997, penso che quello che abbiamo raggiunto sia stato creare veramente qualcosa che in molti a quel punto aspettavano", dunque qualcosa "che è quasi ordinario, che sarebbe dovuto esserci".



In questo senso, il capo di Polyphony Digital parla anche di introdurre uno standard, perché Gran Turismo sembrava rispondere a un'esigenza sentita da una grande quantità di giocatori, dando poi il via a una nuova accezione del genere dei racing game. Yamauchi ha riferito che non è stato facile creare qualcosa del genere a partire da zero o quasi, e vista la situazione dell'epoca si trattava di qualcosa di straordinario che è poi diventato ordinario.



Dopo di che, il game designer si è lasciato andare anche a qualche paragone alquanto ardito, parlando della propria opera come di quanto fatto dai Beatles in ambito musicale: "È come quello che è successo con i Beatles: hanno creato la musica pop e questa è diventata normale ai giorni nostri, uno standard. Ma se non ci fossero stati i Beatles potremmo non aver mai avuto la musica pop e penso che questo sia ciò che significa essere veramente creativi", ha affermato Yamauchi, dimostrandosi non proprio portato all'understatement.