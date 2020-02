Dragon Ball Z: Kakarot contiene una citazione di Dragon Ball GT

Dragon Ball Z: Kakarot contiene una citazione palese dell'anime Dragon Ball GT, nonostante quest'ultimo sia stato messo da tempo fuori dal canone della serie. A scoprirla è stato l'utente Reddit Redgamer0, che l'ha poi voluta condividere con il mondo. Ovviamente non si tratta di niente di relativo ai contenuti del gioco. Probabilmente è solo un tributo che non darà seguito a nulla.



Attenzione, perché qui di seguito dare un'anticipazione su Dragon Ball Z: Kakarot. Se non volete averla, non continuate a leggere e abbandonate questa notizia.



Vediamo ora la citazione di Dragon Ball GT in Dragon Ball Z: Kakarot. Parlando con una fotografa a caccia di scoop, veniamo avvertiti che in un villaggio nei dintorni è stato visto uno scimmione dorato. Si tratta di una delle trasformazioni di Goku in GT. La si può vedere per la prima volta nello scontro con Baby Vegeta sul pianeta Vegeta. È uno stato involontario dalla potenza immensa ma non controllabile. Fortunatamente basta essersi scattati una foto in spiaggia per far tornare tutto alla normalità (ci vuole anche qualcuno che te la mostri, ovviamente). Comunque sia nel gioco la citazione si ferma qui, nel senso che in giro per la mappa non si trova alcuno Scimmione dorato e non ci sono altri contenuti a esso legati, a parte quella linea di dialogo.



Per il resto vi ricordiamo che Dragon Ball Z: Kakarot è disponibile per PC, Xbox One e PS4. Questa settimana lo possiamo trovare al secondo posto delle classifiche delle vendite italiane, anche perché si tratta di uno dei pochi giochi di richiamo lanciati nelle ultime settimane.