FIFA 20 sempre primo nelle vendite nelle classifiche italiane

FIFA 20 di Electronic Arts domina le classifiche italiane delle vendite di videogiochi anche nella quinta settimana del 2020, con Dragon Ball Z: Kakarot che lo tallona in seconda posizione. Nemmeno Goku e soci hanno quindi potuto nulla contro lo strapotere del gioco del calcio di EA, che dalle nostre parti va sempre benissimo.



Per il resto la classifica non offre spunti particolari. GTA 5 c'è, come ormai accade da qualche anno a questa parte. Call of Duty: Modern Warfare non manca, così come non manca Minecraft nelle sue diverse edizioni.



Ma ora bando alle cianche e vediamo quali sono stati i giochi più venduti in Italia nella quinta settimana del 2020.



Classifica Italia settimana 5 2020 (aggregata)

FIFA 20 (EA) Dragon Ball Z: Kakarot (Bandai Namco) Grand Theft Auto V (Rockstar) Call of Duty: Modern Warfare (Activision) Minecraft (Microsoft) Luigi's Mansion 3 (Nintendo) Minecraft: Nintendo Switch Edition (Microsoft) Gran Turismo Sport (Sony) Tom Clancy's Rainbow Six: Siege (Ubisoft) Mortal Kombat 11 (Ubisoft)