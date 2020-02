Xiaomi Mi 10 Pro più performante del Samsung Galaxy S20, secondo GeekBench

Xiaomi Mi 10 Pro è destinato ad essere uno smartphone molto importante per la compagnia cinese, decisa peraltro a lanciarlo sul mercato globale e dunque diventa particolarmente interessante sapere che alcuni test preliminari lo giudicherebbero più performante del Samsung Galaxy S20.



Xiaomi Mi 10 Pro sarebbe dunque più veloce del flagship Samsung secondo i test effettuati da GeekBench, in cui i risultati del nuovo Xiaomi superano altamente quelli raggiunti da Samsung Galaxy S20, che da parte sua si basa su un hardware già decisamente potente.



In base a quanto riferito, Xiaomi Mi 10 Pro raggiunge un punteggio di 904 come single-core e 3290 come Multi-core su GeekBench 5.1, laddove Samsung Galaxy S20 5G raggiungeva 561 in single-core e 2358 in multi-core. Questo ovviamente non significa che ci debba essere una reale differenza ampia nell'utilizzo dello smartphone, ma se non altro in termini di benchmark il dispositivo Xiaomi sembra decisamente più performante.



L'effettiva capacità e performance dello smartphone andrà poi testata nell'utilizzo reale, dove i risultati di questi test spesso lasciano il tempo che trovano, visto che all'atto pratico non sempre hanno degli effetti reali. In ogni caso, questo fa notare come Xiaomi abbia intenzione di attaccare il mercato globale con uno smartphone veramente di alto profilo.



Peraltro, lo Xiaomi Mi 10 Pro analizzato da GeekBench ha evidentemente 8GB di RAM, ma secondo le voci dovrebbe essere commercializzata anche una versione con 16GB di RAM, dunque le prestazioni potrebbero essere anche decisamente superiori sotto diversi aspetti, essendo peraltro il primo smartphone ad utilizzare RAM LPDDR5. Per il resto, quello che sappiamo di questo dispositivo al momento sono voci di corridoio: dovrebbe avere un display da 6,4 pollici Full HD+ a 120Hz, due fotocamere frontali in stile "punch-hole" inserite nel display e una fotocamera quadrupla posteriore, composta da 108MP + 48MP + 12MP + 8MP, oltre a una batteria da 5.250 mAh.



In ogni caso, restiamo in attesa di informazioni ufficiali, visto che Xiaomi Mi 10 Pro dovrebbe avere la sua presentazione ufficiale da parte della compagnia il 23 febbraio al Mobile World Congress 2020.