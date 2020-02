Sword Art Online: Alicization Lycoris, il nuovo trailer fornisce altri dettagli sul gioco

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di Sword Art Online: Alicization Lycoris che svela dei dettagli inediti sul gioco. Come saprete, si tratta della trasposizione videoludica dell'arco narrativo Alicization, vissuto dal punto di vista del protagonista Kirito. Leggiamo alcune delle caratteristiche del gioco, come riportate sul comunicato stampa ufficiale:



Alla fine della battaglia della Cattedrale centrale, i fan potranno provare una nuova storia, "Alicization Lycoris", creata in esclusiva per il gioco.



Inoltre, la nuova funzionalità "Tactic Emulating AI System" incoraggerà i giocatori a creare e provare nuove sinergie con i propri partner. Infatti, consentirà ai partner di memorizzare determinati comandi e usarli in maniera autonoma in base alla situazione e alle richieste del giocatore (ad esempio, attacco o difesa).



Nella modalità online, i giocatori potranno personalizzare il proprio aspetto ed esplorare l'Underworld con il proprio avatar. Attraverso la modalità multiplayer, fino a 4 giocatori potranno combattere insieme portando i propri partner, per un totale di 8 personaggi!



Nel trailer di Sword Art Online: Alicization Lycoris, che trovate in testa alla notizia, è possibile vedere anche tre personaggi giocabili dagli Integrity Knights non ancora svelati:



Bercouli: uno dei fondatori del villaggio di Rulid e uno spietato spadaccino, la sua "spada Taglia-Tempo" gli conferisce la capacità di tagliare il tempo. Può scambiare la sua spada con una mina claymore, infliggendo molti danni, ma ferendo al tempo stesso il giocatore, rendendola quindi un'arma molto potente, ma anche rischiosa.

Linel e Fizel: due membri degli Integrity Knights. Il letale duo ha perfezionato le proprie abilità nell'arte degli assassinii quando sono stati esposti agli esperimenti dell'Amministratore. Entrambi combattono usando un pugnale, beneficiando della sua elevata mobilità per destabilizzare i propri avversari e prendere il sopravvento nei combattimenti aerei.



Sempre dal trailer apprendiamo dell'esistenza di tre nuove mappe, tutte da esplorare: Treitis Pass, Minelda Rocks e Deusoldort Desert. Per il resto vi ricordiamo che Sword Art Online: Alicization Lycoris è in sviluppo per PC, Xbox One e PS4.