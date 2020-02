Call of Duty: Modern Warfare, giocatori PC svantaggiati secondo i fan, ecco perché

Secondo i fan di Call of Duty: Modern Warfare i giocatori PC sono svantaggiati rispetto a quelli console e vorrebbero che le cose cambiassero. Il nuovo Call of Duty di Infinity Ward prevede il cross-play, ossia la possibilità dei possessori di versioni differenti di giocare insieme online. Il problema è che sono emerse alcune penalizzazioni dei giocatori PC, dimostrate anche con dei video.



In particolare l'utente Reddit u/J3RRY__ ha pubblicato un breve filmato di Call of Duty: Modern Warfare, che trovate in fondo alla notizia, dove si possono vedere i diversi effetti sul giocatore di una granata stordente, usando un controller e usando mouse e tastiera. Con quest'ultima configurazione i movimenti vengono rallentati molto più che con la prima, rendendo il giocatore un bersaglio più semplice da colpire per gli avversari.



Il problema in questo caso non è solo la penalizzazione, ma il fatto che sia emersa mesi fa, praticamente al lancio del gioco, senza che Infinity Ward abbia fatto nulla per porvi rimedio. Alcuni ne hanno quindi dedotto che sia una vera e proprio scelta di design atta a favorire chi usa un joypad come controller, perché altrimenti soffrirebbe troppo contro chi usa mouse e tastiera. Per questo sono in molti a lamentarsi per la scarsa considerazione dimostrata ai giocatori PC dagli sviluppatori di Call of Duty: Modern Warfare, cui vengono chieste soluzioni alternative per equilibrare meglio il gioco.



Per il resto vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare è disponibile per PC, Xbox One e PS4. Presto arriverà la Stagione 2, come da informazioni trafugate, con nuove armi, rust e battle pass.