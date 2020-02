Ho Mobile: minuti ed SMS illimitati a 4,99 euro al mese, ora anche online

A partire dalla giornata di oggi, lunedì 10 febbraio 2020, l'offerta di Ho Mobile a base di minuti ed SMS illimitati è disponibile anche online. Parliamo nel dettaglio della ho. 4.99, dove 4.99 sono gli euro da pagare per l'abbonamento: vediamo tutti i dettagli del caso.

ho. 4.99 di Ho Mobile propone minuti ed SMS illimitati, sia in Italia che in Roaming nei Paesi dell'Unione Europea, nonché verso tutti i numeri nazionali fissi e mobile. L'offerta ha un prezzo di abbonamento mensile fissato a 4,99 euro, anziché 9,99 euro, per tutti i clienti che passino ad Ho Mobile da iliad, FastWeb e Operatori virtuali. L'attivazione è invece gratuita.

La novità importante è che ora l'offerta ho. 4.99 euro è disponibile anche online sul sito web di Ho Mobile: non è più necessario dunque recarsi nei negozi fisici su territorio nazionale.