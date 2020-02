Google: l'app Slide for Reddit per Android eliminata dal Play Store a causa del rating

Sembra che Google abbia eliminato l'app Slide for Reddit per Android dal Google Play Store, a causa di un problema emerso con il rating dell'applicazione per fasce d'età, ma che evidenzia una certa incongruenza nell'utilizzo del regolamento a quanto pare.



Slide for Reddit è un'app molto apprezzata da coloro che utilizzano Reddit perché è particolarmente leggera e intuitiva, ben funzionante nonostante non si tratti dell'app ufficiale, per certi aspetti considerata anche migliore di quest'ultima. In base a quanto riferito, sembra che Slide for Reddit sia stata eliminata per un problema legato al rating segnalato su Play Store.



L'app in questione era infatti segnalata come "17+" in base ai rating dell'ESRB, mentre sarebbe dovuta essere "18+" considerando la presenza di discussioni destinate anche ai soli adulti all'interno della celebre message board. Questo ha portato alla rimozione dell'applicazione, con una conseguenza però più pesante del previsto: gli sviluppatori sono stati direttamente sospesi dal Google Play Store.



Secondo la procedura standard, l'app è stata rimossa, modificata nel punto critico e poi sottoposta nuovamente al processo di certificazione, ma nel frattempo Google ha deciso di sospendere completamente il team per violazione delle norme, cosa che rende più difficile la reimmissione dell'app nello Store e non sappiamo al momento come sia destinata a finire la storia.



Tutto questo ha peraltro fatto emergere una certa mancanza di imparzialità nella gestione di queste vicende: è infatti emerso come l'app ufficiale di Reddit presenti lo stesso problema, ovvero il rating fissato come "17+" invece che "18+", ma non sia incappata in alcun procedimento ufficiale da parte di Google.



Nel frattempo, dal Google Play Store sono emerse altre 9 app da eliminare in quanto rubano dati e account dagli utenti.