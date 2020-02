TIM Facile, come cambiare il piano tariffario per evitare la rimodulazione di 2 euro

Cambiamenti in arrivo a febbraio 2020 per i clienti TIM: è prevista una rimodulazione dal 27 febbraio 2020, per molte tariffe a consumo; sarà possibile evitarle solo per i clienti in possesso già di un'offerta con bundle SMS... o in alternativa, per chi passerà al nuovo TIM Facile.

TIM Facile è un piano entrato in commercio lo scorso gennaio 2020: TIM offre in questo modo chiamate a 49 centesimi di euro al minuto, ed SMS a 7,32 centesimi ciascuno; non sono presenti costi mensili aggiuntivi e il cambio piano è gratuito. Passando a TIM Facile sarà possibile evitare la rimodulazione di fine febbraio 2020, perché in questo modo il cliente TIM avrà un'offerta effettivamente attiva ed in commercio.

Come cambiare piano tariffario, dunque? Sarà sufficiente utilizzar l'app MyTIM, oppure l'area clienti MyTIM dell'operatore o infine chiamando l'IVR gratuito 409162 o 40916 o 119. E se nessuna di queste procedure dovesse andare a buon fine, resta sempre il servizio clienti TIM.