Joker, niente Oscar per il miglior film, i fan inferociti

I fan del film Joker di Todd Phillips sono inferociti con l'organizzazione degli Oscar per non averlo premiato come miglior film. Durante la notte degli Oscar, Joker ha vinto due statuette: quella del miglior attore protagonista, andata a Joaquin Phoenix per l'interpretazione di Arthur Fleck, e quella per la colonna sonora, andata alla compositrice Hildur Guðnadóttir.



Ai fan del film però non è bastato, perché molti pretendevano che vincesse anche il premio come miglior film, andato invece al capolavoro Parasite di Bong Joon-ho. In realtà a molti sarebbe bastato che avesse vinto qualche statuetta in più, visto che era candidato a ben undici riconoscimenti, ma evidentemente la giuria ha deciso diversamente.



Del resto è innegabile che Parasite abbia meritato il premio, per qualità tutte cinematografiche. Inoltre è il primo film in lingua non inglese a vincere come Best Picture. Purtroppo secondo molti è proprio per questo che non avrebbe dovuto ricevere nulla. In effetti le tesi dei fan per difendere Joker sono a tratti abbastanza discutibili, al di là dell'amore per il film di Phillips. Oltre ad accusare Parasite di essere un film straniero, e quindi indegno degli Oscar, in tanti hanno fatto notare che il film di Bong Joon-ho è stato meno visto di quello di Todd Phillips (come se il successo al botteghino faccia la qualità). La maggioranza ha comunque parlato di un generico furto. Che aggiungere? Come al solito su internet qualsiasi argomento diventa oggetto di tifoserie contrapposte. In tanti ad esempio parlano di Oscar rubato a Joker, senza aver però visto Parasite, il che è abbastanza paradossale.



In un'altra notizia abbiamo riportato tutti i vincitori degli Oscar 2020.

