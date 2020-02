Google Play Store: 9 app da eliminare, rubano dati e account degli utenti

Trend Micro, società giapponese dedicata alla cybersecurity, ha scoperto 9 app che, una volta installate dal Google Play Store, rubano dati e account degli utenti ignari. Cosa state aspettando quindi? Anche voi, potreste averle scaricate. Vediamo quali sono e come eliminarle subito.

Queste nuove app pericolose sono state sviluppate da una società cinese malintenzionata, utilizzando nomi accattivanti per gli utenti del Google Play Store su smartphone android: infatti recano nomi come Speed Clean o Super Clean, che subito fanno riferimento alla "pulizia" del proprio device. Peccato che una volta installate, però, comincino invece a rubare i dati presenti sul dispositivo, ad installare adware e persino a rubare account Google e Facebook. Eliminare le app, comunque, non sembra impossibile: basta procedere alla disinstallazione dalla sezione Applicazioni. Per sicurezza consigliamo anche di ripristinare il dispositivo ai dati di fabbrica.

Ecco qui di seguito l'elenco delle app pericolose realizzato da Trend Micro.

Shoot Clean-Junk Cleaner,Phone Booster,CPU Cooler

Super Clean Lite- Booster, Clean&CPU Cooler

Super Clean-Phone Booster,Junk Cleaner&CPU Cooler

Quick Games-H5 Game Center

Rocket Cleaner

Rocket Cleaner Lite

Speed Clean-Phone Booster,Junk Cleaner&App Manager

LinkWorldVPN

H5 gamebox