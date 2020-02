Google Play Store: 24 app pericolose dalla Cina, installate 382 milioni di volte

Non smetteremo mai di ricordarvelo, perché repetita iuvant: attenzione a cosa mettete in download sul vostro smartphone android. Nelle ultime ore, ad esempio, sono state individuate e rimosse dal Google Play Store ben 24 applicazioni molto pericolose provenienti dalla Cina. Per fortuna è una storia a lieto fine, per ora.

La società cinese Shenzhen HAWK avrebbe creato appositamente queste 24 applicazioni, riuscendo poi a renderle disponibili sul Google Play Store per smartphone android: sono state installate almeno 382 milioni di volte. Google ha commentato ai microfoni di Forbes, in proposito: "Se notiamo comportamenti che violano la nostra politica, interveniamo". Difatti sono state rimosse, ma dopo aver infettato milioni e milioni di device.

Le applicazioni in questione potevano compiere i propri comodi indisturbate: leggere i messaggi degli smartphone, controllare le chiamate in entrata e in uscita, in generale spiare dettagli relativi alla privacy degli utenti. Allarmante il fatto che dietro Shenzhen Hawk vi sia il gruppo cinese noto come TCL Corportaion, già individuato lo scorso anno per aver finanziato lo sviluppo di app nocive. Qui di seguito trovate l'elenco al completo delle 24 app incriminate:

World Zoo

Puzzle Box

Word Crossy!

Soccer Pinball

Dig it

Laser Break

Word Crush

Music Roam

File Manager

Sound Recorder

Joy Launcher

Turbo Browser

Weather Forecast

Calendar Lite

Candy Selfie Camera

Private Browser

Super Cleaner

Super Battery

Virus Cleaner 2019

HI Security 2019

HI VPN Free VPN

HI VPN Pro

Net Master

Candy Gallery