Google Play Store, le migliori app android del 2020 da scaricare

Il primo mese del 2020 si è ormai praticamente concluso, e di novità con sé ne ha portate davvero tante: in questo rapido articolo, ad esempio, esamineremo le migliori app android del 2020 da scaricare sul proprio smartphone tramite Google Play Store. Una rassegna parziale ma intensa, realizzata con attenzione da CNET e che nelle ultime ore sta destando particolare attenzione.

TikTok è sicuramente una delle applicazioni in crescita, dal punto di vista dell'interesse e dei download, sul Google Play Store android. Persino Fortnite, ha avviato una collaborazione con la società: l'app permette di creare video simpatici e divertenti, e poi di condividerli con il resto del mondo per categorie. Anche Glitch Video Effects sembra molto apprezzata dagli utenti su smartphone android: si tratta fondamentalmente di un editor scherzoso per modificare i propri video a piacimento, aggiungendo filtri, modificando gli sfondi, o modificando qua e là la velocità di riproduzione con effetti sorprendenti.

E ancora, come non citare Google Stadia tra le migliori app android del 2020 da scaricare? Il servizio streaming di Google stenta ancora ad imporsi all'attenzione del mercato, ma ci sarà tempo anche per questo; discorso parzialmente simile per Disney+, che in America è già un successo dal punto di vista dei download, ma da noi sarà disponibile solo verso la fine di marzo 2020. Non può mancare infine Google Maps, tanto che spesso l'applicazione è già preinstallata sul proprio smartphone android.

Ecco qui di seguito l'elenco con migliori app android del 2020 da scaricare:

TikTok

Glitch Video Effects

Google Stadia

Call of Duty: Mobile

Disney Plus

Google Maps

Ablo