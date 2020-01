Pokémon Spada e Scudo, un nuovo pokémon misterioso sarà mostrato ai Pokémon Day 2020

Il primo pokémon misterioso di Pokémon Spada e Pokémon Scudo sarà annunciato durante i Pokémon Day che si terranno il 27 febbraio 2020.



I pokémon misteriosi sono tra le creature più affascinanti e, appunto, misteriose dell'universo dei pokémon. Per questo ogni loro annuncio è seguito con grande trepidazione. Il fatto che Pokémon Spada e Pokémon Scudo non ne abbiano uno, quindi, ha sempre lasciato un po' basiti i fan. Finalmente, però, The Pokémon Company ha deciso di rimediare a questa mancanza.



Il prossimo 27 febbraio 2020 sarà annunciato un nuovo pokémon misterioso che sarà protagonista sia di Pokémon Spada e Pokémon Scudo che del nuovo film Pokémon Coco, ovvero la pellicola che seguirà Pokemon: Mewtwo Strikes Back - Evolution, in arrivo a breve su Netflix. Aspettiamoci quindi eventi specifici e molto speciali per poter catturare la nuova creatura.



Assieme all'annuncio, infatti, sono previsti anche un nuovo Raid Gigamax per Pokémon Spada e Scudo ed eventi inediti per Pokémon GO e Pokémon Masters. Maggiori dettagli su queste iniziative saranno diramati a breve.