Pokemon: Mewtwo Strikes Back - Evolution in arrivo su Netflix

Pokemon: Mewtwo Strikes Back - Evolution è il più recente film del franchise dei mostriciattoli tascabili: il suo debutto risale, in Giappone, allo scorso luglio 2019. E a quanto pare tutto è pronto per un arrivo in grande stile anche su Netflix, con gioia degli Allenatori di tutto il mondo.

La notizia è ormai praticamente ufficiale, Pokemon: Mewtwo Strikes Back - Evolution arriverà su Netflix il prossimo 27 febbraio 2020. Una data non casuale: nel lontano 27 febbraio 1996 debuttarono infatti Pokémon Rosso e Verde in Giappone. Pokemon: Mewtwo Strikes Back - Evolution è un remake, con direzione artistica vistosamente rivista, del primo film dei Pokémon in assoluto, Mew VS Mewtwo.

Con un po' di fortuna nelle prossime settimane la divisione italiana di Netflix confermerà l'adattamento di Pokemon: Mewtwo Strikes Back - Evolution anche nella nostra lingua, ma vi terremo aggiornati. Nel frattempo vale la pena ricordare che la nuova serie di corti animati Twilight Wings ha già cominciato con il rilascio dei propri episodi: è dedicata a Pokémon Spada e Scudo.