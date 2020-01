Godfall, il video è di PS5? No, è la versione PC vecchia di un anno

Vi è piaciuto il video di ieri dell'esclusiva PS5 Godfall? In realtà il gameplay mostrato proviene da una versione PC, vecchia oltretutto un anno. Lo ha svelato oggi lo sviluppatore Counterplay Games in un tweet.





Hey everyone! We can confirm that the circulating trailer is year-old PC footage used as part of an internal presentation. We are energized by your excitement and look forward to showing you just how far this game has come. Stay tuned for a more detailed look soon! ⚔️