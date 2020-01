GIGABYTE Radeon RX 5500 XT Gaming OC 8GB, la recensione

Una soluzione budget con un raffreddamento di lusso

La Radeon RX 5500 XT è una versione più spinta della RX 5500 che è comparsa da qualche tempo in ambito mobile. Parliamo quindi di un chip Navi 14 a 7 nanometri che conta 22 CU e 1408 stream processor ed ha per obiettivo quello di combinare prestazioni valide in 1080p con temperature e consumi ridotti rispetto alle RX 500. Non punta quindi a stravolgere il panorama prestazionale, facendo da trampolino per un'altra novità in casa AMD che riguarda il software, con un massiccio update trasformato in un vero sistema operativo con gaming center, overclock e overlay da cui gestire tecnologie come l'Image Sharpening o attivare il nuovo Radeon Boost che nei giochi supportati abbassa la risoluzione durante i movimenti rapidi del mouse, quando la definizione si perde a causa del movimento, senza compromettere la resa complessiva. Il supporto è ancora limitato e in titoli come Shadow of the Tomb Raider si accontenta di un aumento del 10%, verificato con mano anche da noi, ma negli sparatutto in prima persona, come Overwatch, si può arrivare anche al 38%. Tutto questo, però, va a vantaggio le ultime Radeon e non solo della RX 5500 XT, anche se questo modello GIGABYTE si distingue per la dissipazione a tre ventole, parecchie per una scheda di fascia medio-bassa. Comporta infatti un rincaro, destinato a calare ma attualmente di quasi 50 euro rispetto al prezzo di circa 215 euro della versione base, per una GPU che tra l'altro soffre di qualche problema di banda tra interfaccia da 128-bit e 8 linee PCI Express che diventano un limite, con i sistemi legati al PCIe 3.0, quando la memoria è piena e il traffico di dati risulta rallentato.

Il problema, va detto, si presenta solo nei rari casi in cui 8GB di memoria non sono sufficienti, cosa rara al contrario di quanto accade con la versione da 4GB, ma ci porta comunque a consigliare di abbinare questa scheda a un Ryzen 3000 per poter sfruttare l'interfaccia PCIe 4.0 e ottenere il massimo dalla scheda. D'altronde ci aspettiamo qualcosa in più della media da una soluzione che oltre alle tre ventole adotta un sistema di raffreddamento chiamato Alternate Spinning, con quella centrale che ruota in senso contrario alle altre e così facendo massimizza l'espulsione dell'aria. Comporta però una lunghezza di ben 28 centimetri, sensibilmente superiore a quella delle soluzioni a due ventole. Ciononostante le frequenze di fabbrica sono uguali a quelle di altre 5500 XT, con 1737MHz di Game Clock e 1845MHz di boost massimo, anche se l'importante è la costanza nel mantenere determinate frequenze, cosa che dipende anche dalla ventilazione e dai radiatori che si estendono per buona parte della scheda. Per il resto la formula rispetta i dettami della RX 5500 XT da una parte, con un connettore ausiliario da 8-pin che dovrebbe essere più che sufficiente considerando che i consumi sono in linea con il TDP di 130W, e rispetta i dettami della serie GIGABYTE dall'altra con il backplate che come abbiamo detto lascia il posto a una protezione in plastica, parte di un'armatura che racchiude l'intera scheda. Garantisce quindi una certa robustezza, nonostante l'inevitabile feeling plasticoso che fa il paio con un'illuminazione non certo vistosa. Si limita infatti alla sola scritta GIGABYTE, sul bordo superiore della scheda, che è però compatibile con la tecnologia RGB Fusion 2.0 e può quindi sincronizzarsi con altre componenti RGB. Non mancano infine ben 3 porte DisplayPort, affiancate all'unica HDMI 2.0b, che garantiscono la possibilità di sfruttare la tecnologie multi-view a 4 monitor. I compromessi, comunque, sono coerenti con la natura di un modello che rientra tra quelli che si avvicinano più rapidamente al prezzo consigliato.