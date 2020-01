Godfall, l'esclusiva console per PS5 in un video di gameplay completo

Godfall è il primo gioco per PS5 annunciato ufficialmente, quindi vederne il primo video di gameplay completo farà sicuramente piacere a tutti quelli che sono in attesa della nuova console di Sony.



Per inciso, si tratta della versione estesa del breve filmato emerso ieri. Come saprete, il video è stato trafugato ed è realizzato con una versione ancora non rifinita del gioco, quindi non prendetelo come definitivo. Comunque sia permette di ammirare diverse sequenze di questo action che si annuncia come davvero interessante.



Per il resto vi ricordiamo che Godfall è stato annunciato anche per PC, ma pare che su console sia esclusivo di PS5. Probabilmente, visto il trend attuale seguito anche da Sony stessa, è probabile che presto anche per l'ecosistema PlayStation si inizi a parlare di esclusive console e non più di esclusive assolute, quantomeno se le voci che vogliono Horizon Zero Dawn e Dreams in arrivo anche su PC si riveleranno vere.