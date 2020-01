PS5, il gioco di lancio Godfall svela il suo gameplay in un breve video

Godfall è uno dei pochi giochi di lancio annunciati per PS5 finora e dunque suscita grande curiosità nella community, pertanto può risultare particolarmente interessante questo breve video di gameplay che è stato pubblicato in maniera non ufficiale.



Un utente ha postato su Reddit un breve video che mostra il gameplay di Godfall, composto, in base a quanto riportato, da frammenti tratti da un trailer ancora non pubblicato in via ufficiale ma in possesso dell'utente in questione.



Nel filmato vediamo un veloce montaggio di scene d'azione tratte dunque da Godfall, nuovo action game da parte di Counterplay Games e Gearbox Software, caratterizzato da una particolare ambientazione che mischia elementi high fantasy con altre caratteristiche.



Non trattandosi di una forma ufficiale di pubblicazione, non sappiamo per quanto tempo rimarrà in circolazione il filmato, pertanto vi invitiamo a vederlo finché dura. Godfall è stato annunciato ai Game Awards 2019 come gioco per PC e PS5, essendo attualmente uno dei primi titoli annunciati per la nuova console Sony.