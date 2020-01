Mario Kart Tour, la seconda beta multiplayer sarà aperta a tutti

La seconda beta multiplayer di Mario Kart Tour sarà finalmente aperta a tutti e non solo ai possessori di Gold Pass.



Mario Kart Tour, nonostante le feroci critiche per la struttura fortemente votata al "pay to win" è un successo di pubblico. Per questo motivo gli sviluppatori stanno aggiungendo progressivamente nuove contenuti e funzionalità. La prossima ad arrivare sarà il classico multiplayer online. Al momento le sfide vengono giocato con un multigiocatore asincrono. La prima beta è stata un successo, ma era disponibile solo per coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento da 4,99 euro al mese Gold Pass.



La seconda fase di test, invece, è aperta a tutti e si sta tenendo in queste ore. Per questo motivo, nel caso in cui possediate il gioco, potrete andare online e sfidare gli altri avversari a suon di gusci blu. In caso contrario scaricate l'app (iOS o Android) e e placate la vostra sete di sangue a suon di sfere infuocate e gusci colorati.