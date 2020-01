Xbox Project xCloud più usato in Corea che in USA o Regno Unito

Xbox Project xCloud, il servizio di cloud gaming di Microsoft, è più utilizzato in Corea del Sud che in territori come USA o Regno Unito. I dati sono emersi da un resoconto reso pubblico insieme all'annuncio dell'espansione del programma preview in oriente, resa possibile dalla collaborazione tra Microsoft e Telecom SK.



Stando a quanto dichiarato, i giocatori coreani spendono con il servizio di Microsoft in media 1,75 volte il tempo dei giocatori degli altri territori e tornano a utilizzarlo più spesso. Microsoft e Telecom SK non hanno spiegato come mai si sia affermata questa tendenza (probabilmente è grazie alle connessioni mobile più performanti, che per il cloud gaming sono essenziali), ma fa comunque riflettere, soprattutto se si pensa al fatto che in Corea, dove PC e mobile regnano incontrastati, Xbox One non è mai riuscita a fare breccia.



Il dato coreano ci fa anche capire come il mercato orientale potrebbe essere quello che renderà prima mainstream il cloud gaming. Per ora comunque siamo ancora i primi vagiti di questa tecnologia, ma l'offerta di Xbox Project xCloud potrebbe essere quella giusta per farla affermare.