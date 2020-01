Pokémon Spada e Scudo: Twilight Wings, la serie animata nasconde un easter egg con Ash e Pikachu

Pokémon: Twilight Wings, la nuova serie animata distribuita attraverso YouTube, a quanto pare nasconde alcuni collegamenti con Pokémon Spada e Scudo anche al di là di quelli ben visibili in superficie, come dimostra il nuovo easter egg scoperto all'interno del primo episodio e dedicato ad Ash e Pikachu.



La prima parte di Pokémon: Twilight Wings è stata pubblicata ieri su YouTube e ha messo in scena l'inizio di questo nuovo racconto legato alla regione di Galar, il primo episodio dei sette previsti. A quanto pare, in un momento preciso di questa puntata, sono visibili due personaggi ben noti della serie e di Pokémon Spada e Scudo.



Si tratta ovviamente di Ash e Pikachu, i due protagonisti storici della serie, che in un breve frammento del video sono visibili sullo sfondo, di schiena, dunque non facilmente visibili a prima vista. Potete vedere il momento in cui compaiono nell'immagine riportata qua sotto, all'interno del cerchio azzurro.



Ovviamente si tratta di un simpatico cameo per ricordare i due personaggi più noti del mondo di Pokémon, ma la cosa potrebbe dimostrare anche un collegamento diretto tra gli eventi narrati in Twilight Wings e quelli di Pokémon Spada e Scudo, almeno in termini cronologici. Possiamo dunque aspettarci altri rimandi ai videogiochi, dunque? Staremo a vedere.