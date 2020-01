Pokémon Spada e Scudo primo nelle classifiche giapponesi, c'è solo Nintendo Switch

Pokémon Spada e Scudo è ancora primo nelle classifiche giapponesi della seconda settimana dell'anno, che segnano per l'ennesima volta il dominio assoluto di Nintendo Switch, i cui giochi occupano tutte le prime dieci posizioni. L'ultima fatica di Game Freak ha raggiunto quota 3.256.754 copie vendute, un ottimo risultato. Regge bene anche Ring Fit Adventure, sul quale avrebbero puntato in pochi, che invece si trova in seconda posizione.



Interessante anche la classifica hardware, relativa alle prime due settimane dell'anno, dove Nintendo Switch straccia letteralmente PS4 e tutti gli altri concorrenti in termini di vendite. Sommando la versione normale a quella Lite si hanno infatti più di 400.000 unità vendute, contro le 64.000 della console di Sony. Ma ora bando alle ciance e leggiamo i dati.



Classifica software (seconda settimana 2020)

01./01. [NSW] Pokemon Sword / Shield # (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) - 71.695 / 3.256.754 (-64%)

02./10. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) - 21.498 / 547.569 (-29%)

03./04. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 15.845 / 1.208.747 (-66%)

04./07. [NSW] Dr. Kawashima's Brain Training for Nintendo Switch (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480) - 15.757 / 91.908 (-62%)

05./06. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) - 14.129 / 3.510.455 (-67%)

06./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) - 14.100 / 2.725.304 (-73%)

07./02. [NSW] Luigi's Mansion 3 (Nintendo) {2019.10.31} (¥5.980) - 11.639 / 570.071 (-78%)

08./08. [NSW] Super Mario Party # (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) - 9.560 / 1.311.173 (-75%)

09./05. [NSW] Mario & Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020 (Sega) {2019.11.01} (¥5.990) - 8.774 / 248.507 (-80%)

10./09. [NSW] Fishing Spirits: Nintendo Switch Version (Bandai Namco Games) {2019.07.25} (¥5.700) - 5.233 / 372.933 (-83%)