Fortnite, sfide Rippley VS Slime rese disponibili da Epic Games

A sorpresa e in modo del tutto inaspettato, l'Aggiornamento 11.40 di Fortnite Capitolo 2 ha introdotto nel Battle Royale di Epic Games nuove sfide a tempo straordinario. In questo rapido articolo vi parleremo delle missioni del set Rippley VS Slime.

Rippley VS Slime è il nuovo set di sfide a tempo straordinario di Fortnite Capitolo 2: completando ogni singola sfida guadagnerete moltissimi punti esperienza, e come ricompensa finale anche una variante per la skin Rippley. Si tratta del costume di slurp contenuto nel Pass Battaglia a Pagamento di Fortnite Capitolo 2 Stagione 1. La difficoltà di queste missioni non è particolarmente elevata: tre saranno immediatamente disponibili, tutte le altre andranno sbloccate giocando e rigiocando varie partite.

Ecco qui di seguito le prime sfide del set Rippley VS Slime di Fortnite Capitolo 2; restate sulle nostre pagine, se necessario vi forniremo anche delle guide a tema.

Ottieni medaglie Avvoltoio Oro perquisendo forzieri, lama o consegne di rifornimenti

Ottieni encomi da Specialista FA in partite diverse

Atterra in un luogo indicato in partite diverse