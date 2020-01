Pokémon GO fa male? Un video mostra come ha migliorato salute e socialità di un ragazzo

Pokémon GO fa male? Forse non c'è una risposta univoca, ma un video mostra come questo gioco, se utilizzato nella maniera corretta, possa migliorare la salute e aiutare a mantenere le amicizie. Il gioco di Niantic, infatti, ha migliorato la salute e la socialità di Tommy un ragazzo inglese appassionato di mostri tascabili.



Una rondine non fa primavera, ma il caso di Tommy, un ragazzo inglese appassionato di Pokémon GO, mostra in maniera chiara come il gioco di Niantic possa migliorare la salute e la socialità. Se utilizzato correttamente, ovviamente.



Tommy ha usato la sua passione per il gioco di Realtà Aumentata non solo per cominciare a muoversi di più, ma anche per conoscere luoghi nuovi e stringere nuove amicizie con gli altri allenatori. Una storia da Libro Cuore, forse, ma che fa bene raccontare in questi tempi bui.