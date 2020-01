Il Signore degli Anelli, Amazon svela il cast ufficiale della serie TV

L'attesissima serie TV dedicata a Il Signore degli Anelli ha finalmente un cast ufficiale. Amazon ha ufficializzato la lista di attori che reciterà nell'esclusiva Amazon Prime Video. Tra gli attori principali troviamo Nazanin Boniadi (Iron Man, Zoolander 2), Robert Aramayo (Animali Notturni, Eternal Beauty) e Owain Arthur (la voce di Lofty in Ni No Kuni II).



Amazon ha finalmente divulgato il cast ufficiale della Serie TV dedicata a Il Signore degli Anelli. Si tratta di Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers e Daniel Weyman.



J.D. Payne e Patrick McKay, gli showrunner della serie de Il Signore degli Anelli, hanno detto che il cast è stato scelto scovando i migliori talenti del mondo, un gruppo che crescerà e si espanderà col passare delle stagioni. La produzione, infatti, sta "lavorando instancabilmente per riportare in vita la Terra di Mezzo per i fan e per il pubblico di tutto il mondo."



All'interno della lista presentata non sembrano esserci presenti stelle di prima grandezza, ma tutti hanno alle spalle show di ottimo livello, come Eternal Beauty, Bombshell o Iron Man. Amazon ha recentemente confermato Il Signore degli Anelli per una seconda stagione. Vi piacciono i volti proposti?