Pokémon Spada e Scudo, un fan immagina Gigamax Garchomp e Regigigas

Queste versioni di Gigamax Garchomp e Gigamax Regigigas non sfigurerebbero in Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Belli, colorati ed epici, i due pokémon farebbero un figurone all'interno dei raid Gigamax.



Assieme a queste creature gagliarde un utente ha immaginato come potrebbe essere un Eiscue Gigamax. Vedendo il risultato forse capiamo come mai Nintendo non abbia trovato un posto per questo pokémon nemmeno all'interno del Pass di Espansione di Pokémon Spada e Pokémon Scudo.





I had a dumb idea for gigantamax eiscue pic.twitter.com/r5jXmR5hdK — Viperfish (@Viiperfish) December 10, 2019