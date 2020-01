Windows 10, l'NSA ha trovato un bug che avrebbe messo a rischio milioni di PC

Microsoft ha corretto con un fix immediato un bug di Windows 10 segnalato dall'NSA, l'Agenzia della Sicurezza Nazionale americana. La falla di sicurezza avrebbe messo a rischio milioni di PC, ma secondo il colosso di Redmond non è mai stata utilizzata.



La NSA, l'Agenzia della Sicurezza Nazionale americana, avrebbe segnalato a Microsoft la presenza di un bug critico che avrebbe potuto mettere a rischio la vulnerabilità di milioni di PC. Il colosso di Redmond ha prontamente chiuso la falla e ha assicurato che nessuno ha approfittato del buco. Una collaborazione tra istituzioni e colossi del web apparentemente normale, non fosse che l'NSA in passato è stata accusata non solo di conoscere diverse falle di sicurezza di Windows senza segnalarle, ma di averle sfruttate in più di un'occasione.



In questo caso, invece, la segnalazione ha consentito di poter evitare problemi maggiori, soprattutto per noi utenti.