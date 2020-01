PUBG: la Stagione 6 introduce Karakin, le sticky bomb e pensiona Vikendi

La Stagione 6 di PUBG sta per arrivare carica di novità. Innanzitutto debutterà una mappa, Karakin, di dimensioni ridotte, che dovrebbe garantire un tasso di adrenalina degno delle migliori esperienze PUBG. Per farle posto Vikendi uscirà dalle rotazioni pubbliche. Bombardamenti casuali e sticky bomb accenderanno lo scontro.



L'aggiornamento 6.1 di PlayerUnknown's Battlegrounds arriva con grandi novità per il battle royale. Innanzitutto debutta Karakin, una mappa di piccole dimensione che dovrebbe garantire la frenesia di Sanhok e la tensione di Miramar. Le novità, però non finiscono qui: innanzitutto Vikendi uscirà per un po' dalle rotazioni, saranno introdotte le bombe appiccicose e i bombardamenti casuali.



Durante la battaglia, infatti, alcune zone all'interno della zona rossa saranno bersagliate da colpi di artiglieria. Alcuni inoffensivi, altri in grado di abbattere interi edifici. Ancora non sappiamo quando la Stagione 6 di PUBG arriverà, ma è già disponibile sui server test.