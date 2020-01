The Witcher, Netflix avrebbe trovato dove girare la seconda stagione dello Strigo

Il regista Stephen Surjik, famoso per aver diretto alcuni episodi di Jessica Jones e Daredevil, ha postato alcune foto dalla Scozia e dalla vicina Isola di Skye, due location molto sfruttate dai cineasti di tutto il mondo per il loro fascino e il loro "aspetto fantasy". Surjik, appena coinvolto nel progetto di The Witcher, sarebbe alla ricerca di nuove location nelle quali girare la seconda stagione dello show e questi luoghi appaiono perfetti per i loro scopi, viste la tante similitudini con le isole Skellige, una delle terre visitate da Geralt di Rivia sia nella prima stagione della serie di Netflix (cercate su questa mappa ufficiale dello show dove sono le Skellige) sia in The Witcher 3: Wild Hunt.



Il team si sarebbe fermato a lungo in questi punti: la spiaggia di Talisker, The Old Man of Storr, sul Quiraing e presso le cascate Fairy Pools. Non sappiamo quali di questi luoghi entrerà a far parte della nuova stagione, ma sono tutti luoghi decisamente stigheschi.